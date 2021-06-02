Туляк стал миллионером из-за ошибки банка и теперь может попасть в тюрьму Фото: Алексей ФОКИН

36-летний местный житель обвиняется в краже, совершенной в особо крупном размере, и в легализации денег, полученных в результате преступления, о чем сообщил портал Myslo.

Так, по имеющейся информации, летом прошлого года один из крупных российских банков менял программное обеспечение одного из онлайн-приложений. На какое-то время образовался временный сбой, при котором при переводе средств на карты других банков, с самого счета деньги не списывались.

Обвиняемый успел совершить несколько переводов на сумму 49 650 000 рублей. Будучи уверенным в безнаказанности, мужчина тратил несколько месяцев — отдохнул за границей, купил несколько квартир, купил два автомобиля.

Однако банк выявил недостачу, и Полученные деньги он тратил пару месяцев: купил две иномарки, приобрел три квартиры по теперь «миллионеру» грозит до 12 лет лишения свободы.