Почти два десятка чиновников и депутатов в Тульской области вошли в российский реестр уволенных в связи с утратой доверия Фото: Алексей ФОКИН

Среди отмеченных - чиновники, депутаты разных уровней, судебные приставы, налоговики и иные государственные служащие. Затронуты оказались больше половины муниципальных образований региона — Киреевский, Ясногорский, Заокский, Алексинский, Воловский, Ефремовский, Плавский.

В данный список включаются исключительно и-за коррупционных нарушений. А вот исключаются из реестра либо через пять лет, либо на основании отмены акта.