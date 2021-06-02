Кто в Туле сегодня, 2 июня, остался без электричества Фото: Алексей ФОКИН

Так, до 16:00 электроэнергии не будет по ул. Хворостухина, 2, 6; ул. Бондаренко, 9, 15, 17; Перетяжка проводов ул. Пугачёва, 1-19 (нечётн.), 1-а; ул. Демьянова, 6; ул. Рогожинская, 3-19 (нечётн.), 1-14 (чётн.); пер. Перекопский, 81; ул. М. Смирнова, 92.

До 17:00 - п. Косая Гора: ул. Ген. Горшкова, 15, 12, 1, 8, 9, 10, 12, 2, 3; ул. Дронова, 1, 2/4; п. Н-Скуратово, 105-133-а, 88-137, 89-а, 100, 100-а, 105-б; л. Скуратовская, 3-а, 13-а, 1-37 (нечётн.), 29-а, 2-16 (чётн.); .Михалково, ул.Косогорская; ул.Воронежская; ул.Российская; ул.Тверская; ул.Михалковская; ул.Волжская; ул.Самарская; ул.Невская; ул.Окская; Балтийская; ул.Донская; ул.Смоленская; ул.Саратовская 1й Михалковский пр-зд; 2й Михалковский пр-зд; 3й Михалковский пр-зд; 4й Михалковский пр-зд; 5й Михалковский пр-зд; Колхозный пер.; Монтаж креплений ул. Р. Зорге, 31, 33; ул. Баженова, 27-39 (нечётн.), 32; ул. Л. Чайкиной, 1, 2, 4.

До 18:00 - Красноармейский пр-т, 16.