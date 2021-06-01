По ходатайству защиты уголовное дело о мене Центрального стадиона «Арсенал» в Туле вернут прокурору Фото: Алексей ФОКИН

1 июня прошло очередное заседание по громкому уголовному делу. Суд рассмотрел ходатайство стороны защиты о возвращении дела прокурору. Сторона обвинения в ответ заявила, что обвинение составлено правильно в соответствии с законодательством. Указано существо обвинения, время совершения преступления, его способы, мотивы и цели. Представлено достаточное количество доказательств.

Тем не менее суд удовлетворил ходатайство стороны защиты и решил вернуть дело прокурору.

Обвиняемая в растрате 61 миллиона рублей Татьяна Силаева пока остается под подпиской о невыезде.