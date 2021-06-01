В Туле разыскивается водитель, сбивший на пересечении улиц Ложевая и Марата 5-летнего мальчика Фото: материалы пресс-служб

30 мая ориентировочно в 11.52 на пересечении улиц Ложевая и Марата города Тулы неизвестный на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода, мальчика 2016 года рождения, который, по предварительной информации, в сопровождении отца переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП ребенок получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.

Водитель с места происшествия скрылся, сотрудники тульской Госавтоинспекции обращаются ко всем возможным свидетелям происшествия с просьбой уточнить все возможные детали.