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Общество1 июня 2021 17:12

Заключенные тульских колоний записали аудиосказки своим детям и внукам

В Международный день защиты детей сотрудники передали диски с аудиозаписями сказок и видеообращениями их семьям
Игорь КОПЫТОВ
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Заключенные тульских колоний записали аудиосказки своим детям и внукам

Заключенные тульских колоний записали аудиосказки своим детям и внукам

Фото: материалы пресс-служб

По мнению организаторов акции, многие из осужденных, оказавшись в местах лишения свободы, раскаялись в содеянном и осознали то, что по их вине их дети в течение длительного времени вынуждены расти в неполных семьях. Поэтому аудиокниги, записанные голосом отца или деда – это прекрасная возможность сблизить родителей и детей, внуков, протянуть нить общения между ними.

Заключенным исправительных учреждений Тульской области идея пришлась по душе.