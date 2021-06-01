Заключенные тульских колоний записали аудиосказки своим детям и внукам Фото: материалы пресс-служб

По мнению организаторов акции, многие из осужденных, оказавшись в местах лишения свободы, раскаялись в содеянном и осознали то, что по их вине их дети в течение длительного времени вынуждены расти в неполных семьях. Поэтому аудиокниги, записанные голосом отца или деда – это прекрасная возможность сблизить родителей и детей, внуков, протянуть нить общения между ними.

Заключенным исправительных учреждений Тульской области идея пришлась по душе.