В Туле осудят грабителей, добычей которых стал мобильный телефон Фото: Алексей ФОКИН

Естественно, в таком поступке не обошлось без алкоголя. В ходе предварительного расследования установлено, что вечером 1 апреля текущего года двое молодых людей 20 и 17 лет, находясь в баре по ул. Металлургов в Туле, встретили еще одного своего знакомого. В какой-то момент старший предложил младшему похитить телефон у вновь заглянувшего «на огонек». Не желая разочаровать товарища, подросток согласился. Злоумышленники на улице возле бара подсторожили 39-летнего потерпевшего, ударили его, распылили перцовый баллончик в лицо и, выхватив из рук мобильный телефон, скрылись с места преступления.

Надо думать, что совсем скоро злоумышленников задержали. Теперь, оба они обвиняются в совершении преступлений по п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья), а старший еще и по ч. 4 ст. 150 (вовлечение несовершеннолетнего в совершении тяжкого преступления иным способом).

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Тулы.