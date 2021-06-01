Телефонный мошенник из Челябинска предстанет перед судом в Тульской области

Телефонный мошенник из Челябинская предстанет перед судом в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

По версии следствия в декабре прошлого года житель города Коркино Челябинской области осуществил звонки пяти жителям Новомосковска в Тульской области. Представившись сотрудником правоохранительного органа и сообщив гражданам о том, что их родственники попали в сложную жизненную ситуацию, злоумышленник просил перечислить денежные средства на банковские карты, оформленные на подставных лиц. От четырех потерпевших лжеполицейский получил в общей сумме 252 тыс. рублей.

Жертвами мошенника стали пожилые люди, поэтому его деяния были квалифицированы как нанесшие значительный ущерб, поэтому 33-летний мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 и ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Уголовное дело направлено в Новомосковский городской суд для рассмотрения по существу.