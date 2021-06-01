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Звезды1 июня 2021 16:26

1 июня, в День защиты детей юные актеры покажут спектакль «Мамина любовь»

На сцену творческого кластера «Октава» выйдут воспитанники семейного театра «Лев Николаевич» на Октаве
Игорь КОПЫТОВ
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1 июня, в День защиты детей юные актеры покажут спектакль «Мамина любовь»

1 июня, в День защиты детей юные актеры покажут спектакль «Мамина любовь»

Фото: Алексей ФОКИН

Театр «Лев Николаевич» — первый в Туле бэби-театр, где играют детишки до 5 лет. Малыши могут привычно познавать мир с помощью тактильных ощущений и, в то же время, учатся воспринимать художественные образы и эмоционально на них реагировать.

В создании спектакля принимали участие профессиональные артисты, которые знакомили маленьких зрителей с миром искусства.

Начало в 18.00 на 1-м этаже, в лектории библиотеки.