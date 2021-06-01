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Звезды1 июня 2021 14:53

Стая золотистых щурок прилетела в Тульскую область

Снимки этих экзотических птиц разместил на своей странице в соцсети фотограф Михаил Веревченко
Игорь КОПЫТОВ
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Стая золотистых щурок прилетела в Тульскую область

Стая золотистых щурок прилетела в Тульскую область

Фото: соцсети

Замечены тропические красавицы в Кимовском районе Тульской области, неподалёку от Куликова поля. Веревченко уточнил, что это не отдельные птицы, а целая стая, не меньше двух сотен.

Для Тульской области обычно щурки не характерны - они гнездятся в Европе, частично в Северной Америке и западной Азии. Щурки селятся целыми колониями на открытых местах. Гнезда они устраивают в норах обрывистых склонах. Являются перелетными птицами, которые зимуют в тропической Африке или Индии.

Золотистая щурка или пчелоедка является одной из самых ярко окрашенных птиц длиной до 28 см, она ест насекомых, которых ловит на лету. К ее основной добыче относятся пчёлы, осы, шмели, а также летающие жуки, стрекозы и цикады.

Культура