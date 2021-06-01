Стая золотистых щурок прилетела в Тульскую область Фото: соцсети

Замечены тропические красавицы в Кимовском районе Тульской области, неподалёку от Куликова поля. Веревченко уточнил, что это не отдельные птицы, а целая стая, не меньше двух сотен.

Для Тульской области обычно щурки не характерны - они гнездятся в Европе, частично в Северной Америке и западной Азии. Щурки селятся целыми колониями на открытых местах. Гнезда они устраивают в норах обрывистых склонах. Являются перелетными птицами, которые зимуют в тропической Африке или Индии.

Золотистая щурка или пчелоедка является одной из самых ярко окрашенных птиц длиной до 28 см, она ест насекомых, которых ловит на лету. К ее основной добыче относятся пчёлы, осы, шмели, а также летающие жуки, стрекозы и цикады.