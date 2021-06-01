В День защиты детей в Туле стартует городской квест-марафон Фото: материалы пресс-служб

С 1 июня до 14 декабря необходимо пройти три этапа. Первое задание – историческое приключение «За семью печатями». Задания можно выполнять весь июнь. Они размещены на трех свитках в центре Тулы – у филиалов музея-заповедника «Куликово поле». Два расположены на улице Металлистов, еще один - на проспекте Ленина.

Лист с инструкциями и формой для ответов можно получить в Научном центре «Археология и реставрация» на ул. Металлистов, 1, и не важно, с какого свитка начать, главное – найти все три и ответить правильно на 21 вопрос, заполнить кроссворд и разгадать ключевую фразу.

В сентябре, под годовщину Куликовской битвы, марафон продолжит историко-приключенческий квест «Поединок», а в начале 2022 года нас ждет новогодний «Три истории о Рождестве и Новом годе». Прошедшие успешно все испытания марафона станут участниками праздника и беспроигрышной лотереи на Международный день музеев в 2022 году.