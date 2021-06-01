Какая погода ждет туляков в начале лета

По прогнозам синоптиков, в целом на большей части России первый летний месяц будет теплее обычного. Фото: Алексей ФОКИН

В Тульскую область тепло придет уже на этой неделе. Конец весны выдался холодным, но зато уже с 1 июня воздух днем начнет прогреваться и достигнет приятных и привычных для лета температур.

Так, сегодня, 1 июня, в Туле ожидается до +15..+17 С с переменной облачностью. 2 и 3 июня ожидается постепенное потепление до +17..+22 С днем и +6…+11 С ночью при северном и северо-восточном ветре.

По прогнозам синоптиков, в целом на большей части России первый летний месяц будет теплее обычного. В Центральном регионе на наступившей неделе будет преимущественно солнечно, дневная температура в начале недели +14…+19 С, во второй половине недели до +21…+26 С.

Со временем влияние антициклона, идущего со Скандинавии, будет только усиливаться и распространится на большую часть Среднерусской равнины. Так, к 3 июня температурный фон вернется в свое климатическое русло – днем температура будет уже превышать +20 С. А к выходным и вовсе потеплеет значительно - ночью до +9…+14°, а днем - +22…+27°, а это уже вполне комфортная для лета температура.