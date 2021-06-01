Туляк задолжал своим детям более 1 млн рублей

Фото: УФССП России по Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Тульские приставы заставили горе-отца заплатить алименты на своих несовершеннолетних детей. Для этого им пришлось арестовать квартиру неплательщика.

Мужчина за долгое время задолжал своим детям более 1 миллиона рублей. При этом никаких попыток их выплатить или хотя бы поинтересоваться жизнью детей он не предпринимал.

Вспомнить о том, что он все-таки отец, жителя Тулы заставили приставы, арестовав квартиру, которую мужчина собирался продавать. Поняв, что из-за долга по алиментам сделка купли-продажи может сорваться, туляк закрыл задолженность в полном объеме.