В Туле юноша подговорил 17-летнего приятеля пойти на грабеж

Теперь парням грозит реальное лишение свободы Фото: Алексей ФОКИН

В Туле будут судить 20-летнего парня и его 17-летнего подельника за грабеж. Молодой человек также обвинется в вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, 1 апреля 2021 года вечером юноша выпивал со своим 17-летним приятелем в баре на улице Металлургов в Туле. Заметив их общего знакомого, пьяный юноша предложил несовершеннолетнему украсть его мобилильный телефон. Подросток послушал старшего товарища и согласился.

Злоумышленники подошли к 39-летнему мужчине, распылили перцовый баллончик ему в лицо, выхватили из рук мобильный телефон и убежали.

20-летний юноша был арестован, а его 17-летний подельник отправлен под подписку о невыезде. Сейчас следствие завершено, уголовное дело рассмотрит Пролетарский районный суд.