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Происшествия1 июня 2021 10:44

В Туле юноша подговорил 17-летнего приятеля пойти на грабеж

Теперь парням грозит реальное лишение свободы
Елена Иргиз
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Теперь парням грозит реальное лишение свободы

Теперь парням грозит реальное лишение свободы

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле будут судить 20-летнего парня и его 17-летнего подельника за грабеж. Молодой человек также обвинется в вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, 1 апреля 2021 года вечером юноша выпивал со своим 17-летним приятелем в баре на улице Металлургов в Туле. Заметив их общего знакомого, пьяный юноша предложил несовершеннолетнему украсть его мобилильный телефон. Подросток послушал старшего товарища и согласился.

Злоумышленники подошли к 39-летнему мужчине, распылили перцовый баллончик ему в лицо, выхватили из рук мобильный телефон и убежали.

20-летний юноша был арестован, а его 17-летний подельник отправлен под подписку о невыезде. Сейчас следствие завершено, уголовное дело рассмотрит Пролетарский районный суд.

Криминал