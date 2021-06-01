В Новомосковске будут судить жителя другой области, обманувшего нескольких пенсионеров

Мужчине удалось выманить у четырех жертв 252 000 рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске будут судить жителя Челябинской области, обманувшего нескольких пенсионеров. Он обвиняется в покушении на мошенничество, а также мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.

Как было установлено в ходе предварительного расследования, в декабре 2020 года житель Челябинской области, набирая случайные номера, позвонил пятерым жителям Новомосковска. Им он представлялся сотрудником правоохранительных органов и убеждал, что их родственники оказались в трудной ситуации. Чтобы избежать проблем, нужно было перечислить деньги на карты, оформленные на подставных лиц.

Таким образом мужчине удалось выманить у четырех жертв 252 000 рублей, которые он потратил в личных целях.

Житель Челябинской области был арестован. Уголовное дело рассмотрит Новомосковский городской суд