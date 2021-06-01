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Общество1 июня 2021 9:47

Туляк совершил махинаций с Центром занятости более, чем на миллион рублей

Теперь он предстанет перед судом за мошенничество с бюджетными деньгами
Игорь КОПЫТОВ
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Туляк совершил махинаций с Центром занятости более, чем на миллион рублей

Туляк совершил махинаций с Центром занятости более, чем на миллион рублей

Фото: Алексей ФОКИН

По данным следствия, в 2019 году обвиняемый заключал соглашение с тульским Центром занятости по переобучению граждан предпенсионного возраста в организации, которую он возглавлял.

На само же деле, обучения не происходило - злоумышленник просто изготавливал подложные документы, содержащие ложные сведения и направлял их в Центр занятости, после чего на счет общества с ограниченной ответственностью перечислялись деньги из бюджета Тульской области.

Таким образом 67-летний мужчина присвоил более миллиона рублей. Теперь он обвиняется в совершении пяти эпизодов преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ.