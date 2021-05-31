Песни Куликова поля звучали у слияния Дона с Непрядвой: в Тульской области прошел традиционный фестиваль Фото: материалы пресс-служб

Конкурсная программа по сложившейся традиции проходила в два тура. Правда, в этом году, переняв опыт из прошлогоднего онлайн-формата, прослушивания состоялись заочно. Конкурсанты из Тулы, Алексина, Москвы, Торжка, Новосибирска, Подольска, Анапы, Воронежа, Новоуральска, Клина и других городов присылали видеозаписи своих выступлений вместе с заявкой.

Второй этап прошел в минувшие выходные уже на самом Куликовом поле. Пообщаться с конкурсантами, спеть для зрителей приехали известные музыканты. Это Виктор Кузьменко (Уфа), Юрий Чиковани (Санкт-Петербург), Андрей Козловский (Москва), Алексей Витаков (Москва), Дмитрий Вагин (Москва), Ольга Чикина (Рязань), САлексей Вдовин и Александр Сомов (Москва), дуэт «Санки» (Уфа) и многие другие.

Конкурсная программа была организована как для взрослых поклонников авторской песни, так и для детей.

- Наш фестиваль – это лучшая реабилитация от карантинного сидения, - отметил директор Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко. - Слушать песни у костра – что может быть дороже этого?