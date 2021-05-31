Юных туляков приглашают нарисовать на асфальте правила дорожного движения Фото: Игорь КОПЫТОВ

1 июня в 15.30 в Центральном парке культуры и отдыха имени П.П. Белоусова, на площадке возле фонтана, состоится детский конкурс рисунков на асфальте «Я соблюдаю ПДД!», среди отдыхающих детского пришкольного лагеря одной из образовательных организаций города Тулы.

Ребята совместно с сотрудниками Госавтоинспекции вспомнят правила безопасного поведения на дорогах, после чего дети изобразят на асфальте свое видение того, как нужно соблюдать данные правила безопасности.