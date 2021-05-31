В Тульской области фермер оштрафован за брошенные в поле трупы коров Фото: материалы пресс-служб

При проведении прокурорской проверки в отношении местного крестьянского фермерского хозяйства было выяснено, что в нарушение положений закона глава КФХ разместил биологические отходы на поверхности почвы. При этом о падеже скота в контролирующие органы никто не сообщал. Также в фермерском хозяйстве не проводили профилактических мероприятий по предотвращению возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Поголовье содержали с нарушением требований ветеринарного законодательства.

Теперь глава крестьянского фермерского хозяйства привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 10.7 КоАП РФ и ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ и будет обязан уплатить штрафов на 53 тысячи рублей.

Кроме того, мужчине может быть вменено и обвинение в жестком обращении с животными по статье 265 УК РФ — в этом направлении также ведется расследование.