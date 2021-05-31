В Тульской области стартовал Единый государственный экзамен Фото: материалы пресс-служб

Экзамены проходили в 21 экзаменационном пункте. На участие в ЕГЭ по географии заявились 66 человек, по литературе 439 человек, по химии – 916 человек.

А вот государственный выпускной экзамен для тех 11-классников, которые не планировали поступать в дальнейшем в вузы, уже позади - ГВЭ проходил 25 и 28 мая, и в нем приняли участие 534 выпускника.

Еще одна особенность этого года – ЕГЭ по информатике теперь будет проходить в компьютерной форме.

Всего в этом году Единый государственный экзамен в Тульской области сдадут 6 128 человек. Из них 5 498 – выпускники этого года, 514 – выпускники прошлых лет.

Следующий ЕГЭ – по русскому языку - в регионе пройдет 3 и 4 июня.