Похитителей брата бывшего тульского депутата отправили в колонию строгого режима Фото: Алексей ФОКИН

Советский районный суд вынес приговор троим мужчинам, которых подозревали в похищении предпринимателя Сергея Суханова. Фигурантами по уголовному делу проходили 56-летний житель Москвы, его 34-летний сын и 50-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчин признали виновными в похищении и вымогательстве.

Так, установлено, что злоумышленники похитили Сергея Суханова около дома по Красноармейскому проспекту в Туле. Его силой заставили подписать документы купли-продажи доли в уставном капитале фирмы, составлявшей треть.

В ходе предварительного следствия обвиняемые свою вину не признавали, упирая на то, что это не похищение, а просто неудачные переговоры. Так или иначе, все трое были признаны виновными и получили наказание от 6,5 до 8 лет колонии строгого режима.