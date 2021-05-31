В среду, 2 июня, южная часть Тулы останется без воды Фото: Алексей ФОКИН

С 8 утра 2 июня и до 8 утра 3 июня будет пониженное давление холодной воды в Южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города Тулы южнее улицы Гоголевской, квартале ограниченном улицами: пр. Ленина – Станиславского – Рязанская - Калужское шоссе, деревня Гостеевка, Новомосковское шоссе, в районе «Зеленстроя», а также в поселках: Рассвет, Иншинский, Хопилово, деревнях Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.

Полностью будет прекращена подача холодной воды в деревнях Барыково, Алексеевка, Ямны, Селиховое, Площанки, воинском городке Берники.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.