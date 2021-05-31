Житель Москвы выручил почти 100 000 рублей от продажи краденных в Туле велосипедов

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За продажу краденных велосипедов москвич выручил почти 100 000 рублей. За это его отправили в колонию.

Как уточнили в прокуратуре Советского района, с 25 августа по 2 сентября 2020 года житель Москвы украл пять велосипедов – причем действовал он не только в Туле, но и в Калуге. Общая сумма ущерба составила 97 тыс. рублей.

Суд приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, на данный момент приговор суда в законную силу не вступил.