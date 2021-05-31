В тульском экзотариуме появилось долгожданное потомство синеязыких сцинков

Беременность самки длилась 5 месяцев, на свет она произвела 10 детенышей. Синеязыкие сцинки являются живородящими ящерицами - малыши с первого дня готовы вести самостоятельную жизнь.

Кстати, террариумное содержание подобных рептилий в России практикуется не так давно, первые сцинки появились в ленинградском зоопарке и в тульском экзотариуме в 1995 году. Их разведением плотно занимались до 2010 года, после чего был сделан перерыв. Пару лет назад в коллекции экзотариума появилась молодая самка синеязыкого сцинка, именно она и дала потомство в результате нахождения в одном террариуме с самцом. Пол детенышей пока неизвестен, после того, как они подрастут будет определен с помощью метода рентгеноскопии или морфометрически, после чего пятеро из них отправятся в другие зоопарки.