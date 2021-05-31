В Тульской области фермер попытался скрыть падеж скота

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Больше 53 тысяч заплатит предприниматель в Тульской области за серьезные нарушения по содержанию скота. Мертвые тела животных фермер оставлял прямо на земле.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Чернского района Тульской области, глава КФХ не сообщил о падеже скота и не предпринял мер по предотвращению возникновения и распространения инфекционных заболеваний. В ведомстве также отметили, что содержание крупного рогатого скота осуществлялось с нарушением требований ветеринарного законодательства.

Фермера привлекли к административной ответственности, теперь ему придется заплатить штраф в размере 53 тыс. рублей. Наряду с этим возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до пяти лет.