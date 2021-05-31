Фото: тульская Госавтоинспекция Фото: материалы пресс-служб

В Донском в столкновении двух иномарок пострадали пенсионерки. Авария случилась днем в минувшую субботу.

По предварительным данным, 29 мая около 14:00 на улице Новомосковская 40-летняя женщина, будучи за рулем Renault Sandero не уступила дорогу другой машине на перекрестке и столкнулась с KIA Seltos, за рулем которой была 42-летняя женщина.

В аварии травмы получили водитель KIA и ее 67-летняя пассажирка, а также 66-летняя женщина, которая ехала в Renault. Им оказали медицинскую помощь.