Сейчас мужчина арестован и ждет суда Фото: Алексей ФОКИН

Житель Тулы силой удерживал в квартире гостью и её сына. Теперь мужчина пойдет под суд.

По данным следствия, вечером 11 мая 2021 года в Пролетарском районе ранее судимый мужчина запер в квартире свою 39-летнюю знакомую и ее 5-летнего сына, которые пришли в гости. Женщине он еще и угрожал ножом, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Обвиняемого взяли под стражу, ему грозит наказание по двум статьям – незаконное лишение человека свободы с угрозой оружия и угроза убийством. Сейчас мужчина арестован и ждет суда.