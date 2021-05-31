Сейчас мужчина арестован и ждет суда
Фото: Алексей ФОКИН
Житель Тулы силой удерживал в квартире гостью и её сына. Теперь мужчина пойдет под суд.
По данным следствия, вечером 11 мая 2021 года в Пролетарском районе ранее судимый мужчина запер в квартире свою 39-летнюю знакомую и ее 5-летнего сына, которые пришли в гости. Женщине он еще и угрожал ножом, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
Обвиняемого взяли под стражу, ему грозит наказание по двум статьям – незаконное лишение человека свободы с угрозой оружия и угроза убийством. Сейчас мужчина арестован и ждет суда.