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Происшествия31 мая 2021 14:28

В Заокском районе Lada столкнулась с Hyundai

Водитель решил развернуться в неположенном месте
Елена Иргиз
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Фото: тульская Госавтоинспекция

Фото: тульская Госавтоинспекция

Фото: материалы пресс-служб

В Заокском районе Lada столкнулась с Hyundai. Водитель решил развернуться в неположенном месте.

По предварительной информации, 28 мая около 23:20 на 143 километре трассы М-2 «Крым» в Заокском районе 26-летний молодой человек, будучи за рулем Lada Granta, разворачивался прямо на трассе и столкнулся с Hyundai Solaris, которым управлял 43-летний мужчина.

В результате ДТП постадали пассажиры Hyundai: 48-летняя женщина и 17-летний парень, а также 29-летняя пассажирка Lada Granta. Им оказали медицинскую помощь.

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