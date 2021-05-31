Полузащитник тульского «Арсенала» три недели лечился за границей Фото: соцсети

Капитан Болгарской сборной по футболу и по совместительству полузащитник тульского «Арсенала» Георги Костадинов три недели был на реабилитации в Германии.

Еще в начале мая он получил травму на матче против «Спартака». Теперь, после курса реабилитации может приступить к тренировкам с тульской командой. Однако, это под вопросом, поскольку по некоторым данным, контракт Костадинова с «Арсеналом» истекает 30 июня 2021 года.