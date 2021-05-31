Новый сезон чемпионата Бразилии по футболу стартует в видеосервисе Wink Фото: материалы пресс-служб

«Медиа-Телеком», совместное предприятие «Национальной Медиа Группы» и «Ростелекома», с 2020 года выступает эксклюзивным дистрибьютором медиаправ на трансляцию чемпионата Бразилии по футболу на территории России и 14 стран ближнего зарубежья.

За сезон в Wink можно будет посмотреть 140 захватывающих матчей с русскоязычными комментаторами. Телетрансляция первого матча первого тура чемпионата начнется 30 мая в 00:55 (мск): на поле сойдутся «Куяба» и «Жувентудэ». Последующие туры состоятся 6–7 и 13–14 июня.

Чемпионат Бразилии по футболу проходит по системе «весна-осень». 20 ведущих клубов страны соревнуются за звание чемпиона: клуб встречается с каждым соперником два раза за сезон, на домашнем стадионе и в гостях, в общей сложности проводя 38 игр. Команды распределяются в турнирной таблице по общему количеству очков, победам, разнице мячей и забитым голам. В конце каждого сезона клуб с наибольшим количеством очков становится чемпионом.

Бразильский чемпионат — один из самых ярких и зрелищных в мировом футболе, а многие игроки выступают в национальных клубах по всему миру, в том числе в России. Трансляции помогут поклонникам найти среди игроков бразильских клубов будущих Пеле, Зико, Роналдиньо и Роналдо.

Все подробности, расписание трансляций и записи прошедших матчей доступны в специальном разделе Wink.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.rt.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.