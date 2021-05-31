Все трое потерянных 30 мая в Туле детей благополучно возвращены родителям Фото: Алексей ФОКИН

Наступающее лето приносит с собой не только хорошую погоду, но и так назыввааемый «сезон потеряшек», когда оставленные без присмотра дети уходят из двора, куда кглаза глядят. Так, накануне, 30 мая, в отряд «Лиза Алерт» поступило два обращения о детях, которые находились без присмотра.

Около четырех дня туляки заметили без просмотра двухгодовалого ребенка в центре города. Правоохранители быстро вернули малыша родителям. А еще через пару часов уже девушка-волонтер движения заметила двух маленьких детей примерно двух и четырех лет на оживленной трассе – малыши шли по обочине в одних трусах. Родителей малышей нашлись сами — они уже бросились вдогонку за ребятишками. Как выяснилось, взрослые буквально на минуту оставили ребят одних, а те ушли с придомовой территории.