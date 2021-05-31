В Туле прошел городской этап VII Спартакиады пенсионеров Фото: материалы пресс-служб

В состязаниях приняли участие физкультурники возраста даже за 70 лет. Среди них - представители областной федерации северной ходьбы, клуба «Улыбка», ДК «Металлургов», Клуба мастеров плавания «Арсенал», Тульского регионального союза пенсионеров Привокзального отделения.

В плавании победителями стали Наталья Семенова, Виктор Галыгин, Зинаида Попкова и Виталий Старухин. В соревнованиях по шахматам победили: Лола Ягупова, Юрий Краснов и Ярослав Елькин.

Следующий этап Спартакиады пенсионеров – региональный - пройдет в июле в Новомосковске.