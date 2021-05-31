Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт31 мая 2021 9:37

Эванс Кангва может уйти из тульского «Арсенала»

Полузащитник этим летом может покинуть тульский клуб
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Эванс Кангва может уйти из тульского «Арсенала»

Эванс Кангва может уйти из тульского «Арсенала»

Фото: материалы пресс-служб

Сейчас футболист, выступающий за «Арсенал» с 2017 года, занят вопросами дальнейшей клубной карьеры, поэтому не вызван на июньские товарищеские матчи сборной Замбии. Вместе с тем, в какой клуб может перейти футболист, пока не информации нет.

Кстати, брат Эванса - Кингс Кангва сейчас находится в расположении национальной сборной Замбии, и тренерский штаб африканской команды все же рассчитывает на возможность привлечения игрока «Арсенала» в товарищеских встречах замбийцев с Сенегалом, Бенином и Суданом.

Футбол