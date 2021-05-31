Эванс Кангва может уйти из тульского «Арсенала» Фото: материалы пресс-служб

Сейчас футболист, выступающий за «Арсенал» с 2017 года, занят вопросами дальнейшей клубной карьеры, поэтому не вызван на июньские товарищеские матчи сборной Замбии. Вместе с тем, в какой клуб может перейти футболист, пока не информации нет.

Кстати, брат Эванса - Кингс Кангва сейчас находится в расположении национальной сборной Замбии, и тренерский штаб африканской команды все же рассчитывает на возможность привлечения игрока «Арсенала» в товарищеских встречах замбийцев с Сенегалом, Бенином и Суданом.