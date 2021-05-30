В Тульской области судят бывшего сотрудника исправительного учреждения, обвиняемого в 16 преступлениях Фото: Алексей ФОКИН

В ходе предварительного следствия установлено, что подсудимый в 2020 году 7 раз получал взятку за доставку запрещенных предметов - мобильных телефонов, зарядных устройств, которые должностное лицо проносило на режимную зону исправительного учреждения осужденному, отбывающему наказание. А под конец года он получил еще одну взятку в размере 11 000 руб. за доставку наркотических средств, осужденному, отбывающему наказание, которые подсудимый должен был пронести на территорию исправительного учреждения.

Теперь мужчина обвиняется, в частности, не только во взяточничестве, но и превышении должностных обязанностей, а также пособничество в приобретении наркотиков.

Оглашение приговора назначено на 31 мая 2021 года.