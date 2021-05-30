За минувшие сутки в Туле произошло 27 ДТП, в которых пострадали два человека Фото: Алексей ФОКИН

В областной столице произошел один пожар в бане на ул. М. Горького, без пострадавших. В целом по области возгорания тушились пять раз - в жилом доме по адресу: Плавский район, с. Большие Озерки, ул. Молодежная, в бесхозных строениях по адресам: Щекинский район, п. Лазарево и городе Донской, ул. Ленина, а также в неэксплуатируемом сооружении по адресу: Щекинский район, ул. Л. Толстого.

Служба спасения выезжала на вызовы 10 раз.