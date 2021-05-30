Нетрезвый туляк разбил остановку на улице Кутузова в областной столице

Сотрудники «Тулгорэлектротранса», на балансе которых все городские остановки, сообщили в полицию, что в ночь на 23 мая неизвестный разбил стекло на остановочном пункте общественного транспорта в районе дома 46-б по улице Кутузова – в народе белее известном как «Голубой огонь».

Полицейским удалось установить личность вандала - им оказался ранее судимый за кражи безработный 21-летний местный житель.

Он был задержан и признался в содеянном, пояснив, что был пьян, и разбил стекло остановки беспричинно.