Владимир Машков и Сергей Чонишвили помогут туристам в Туле найти нужное место Фото: Игорь КОПЫТОВ

Ранее прогулочные спектакли были доступны только в Москве и Санкт-Петербурге. Аудиоспектакль «Подслушано в городе Т.» создан специально для Тулы и включает в себя элементы дополненной реальности: через экран телефона зрители смогут увидеть старый город. Маршрут ведет гостей не только по традиционным туристическим улицам, но и уводит в старые уютные кварталы.

Преимущества мобильного спектакля - он доступен в любое время суток и в любое время года. «Подслушано в городе Т.» – это фантазия о том, как однажды Лев Толстой и Иван Тургенев заблудились в Туле и в поисках вокзала все время приходили в кремль.

Главные роли озвучили Владимир Машков и Сергей Чонишвили. Музыку сочинил лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров, роль Салтыкова-Щедрина исполнил главный редактор проекта «Полка» Юрий Сапрыкин, также роли исполнили ведущая актриса Тульского театра драмы Полина Шатохина и режиссер Евгений Маленчев.

Аудиоспектакль доступен для всех желающих. Для прослушивания нужен только смартфон и наушники.