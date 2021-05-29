VII Спартакиада пенсионеров проходит в Туле

В соревнованиях приняли участие физкультурники в возрастных категориях женщины 55+ и мужчины 60+, также была отдельная номинация 70+. Среди них - представители областной федерации северной ходьбы, клуба «Улыбка», ДК «Металлургов», Клуба мастеров плавания «Арсенал», Тульского регионального союза пенсионеров Привокзального отделения.

В первый день спортсмены-любители соревновались в северной ходьбе, легкоатлетическом кроссе, дартсе, пулевой стрельбе и настольном теннисе. Сегодня - в шахматах и плавании.