Туляков приглашают справиться со стрессом

В ее рамках все желающие, независимо от места жительства, смогут бесплатно:

- получить консультацию врача-невролога и пройти необходимые нейрометодические обследования

- посетить мастер-класс психолога "Методы психологической саморегуляции при стрессе», освоить и отработать метод релаксации

- узнать всё о широком спектре услуг центра реабилитации на базе Тульской областной клинической больницы

Крайне важно заботиться как о физическом, так и о ментальном здоровье.

Ждём вас на приём!

Приём пациентов будет осуществляться по предварительной записи тел. 89914144722, 89509175617 пн-пт с 10:00 до 12:00.

С собой необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.