Туляков приглашают справиться со стрессом
В ее рамках все желающие, независимо от места жительства, смогут бесплатно:
- получить консультацию врача-невролога и пройти необходимые нейрометодические обследования
- посетить мастер-класс психолога "Методы психологической саморегуляции при стрессе», освоить и отработать метод релаксации
- узнать всё о широком спектре услуг центра реабилитации на базе Тульской областной клинической больницы
Крайне важно заботиться как о физическом, так и о ментальном здоровье.
Ждём вас на приём!
Приём пациентов будет осуществляться по предварительной записи тел. 89914144722, 89509175617 пн-пт с 10:00 до 12:00.
С собой необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.