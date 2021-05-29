Пожилая тульская поклонница Киркорова решила стребовать с певца деньги за перенесенный концерт Фото: Алексей ФОКИН

Пожилая поклонница Филиппа Киркорова очень расстроилась из-за того, что артист перенес концерт во время пандемии. После этого пенсионерка была вынуждена восстанавливать здоровье в санатории.

В исковом заявлении была указана сумма почти в 95 тысяч рублей. В нее вошли стоимость морального вреда в размере 49,5 тысячи рублей, а также 35,3 тысячи рублей за лечение в санатории, куда женщина вынуждена была отправиться после перенесенного стресса. Также указана и цена билетов.

Суд не удовлетворил требование пожилой женщины, поскольку концерт перенесен по независящим от артиста обстоятельствам.