В Туле открылась выставка испанского художника Фото: материалы пресс-служб

Выставка «Энергия - Туле. Живопись. Испания» - еще одна возможность увидеть живопись европейских художников, не выезжая за пределы области.

В экспозиции представлены 25 работ. Мировые арт-критики сравнивают Арранс-Браво с Гауди и Пикассо, отмечая его вклад в культуру Испании и Каталонии. Именно в эти годы живопись вышла за привычные рамки и начались эксперименты с новыми техниками: гравировка, ваяние, черчение, а в некоторых случаях даже актерское мастерство и кинематограф.

Посетить выставку можно будет до 15 июня.