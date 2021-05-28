Экс-руководителя тульского морга осудили за подложную бухгалтерию Фото: Игорь КОПЫТОВ

28 мая был оглашен приговор в отношении бывшего руководителя ГУЗ ТО "Бюро судебно-медицинской экспертизы" Дениса Желткова, который обвинялся в присвоении чужого имущества с использованием своего служебного положения.

Установлено, что на протяжении полутора лет мужчина регулярно получал зарплату за работу врача-эксперта, хотя на самом деле не выполнял его обязанности. Таким образом, экс-руководитель тульского морга незаконно получил больше 218 тысяч рублей.

Теперь Желтков должен будет уплатить штраф в размере 350 тысяч рублей. Кроме того, в течение ближайших 3 лет он не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.