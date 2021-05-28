В Тульской области закрыли точку быстропита за многочисленные нарушения Фото: соцсети

В ходе проверки, вопреки требованиям закона в «Burgershot», расположенном по ул. Лукашина города Щекино, не был представлен ассортимент изготавливаемой продукции, блюда готовились в отсутствие технологических карт, помещение не было оснащено моечным оборудованием для инвентаря и посуды, а также системами холодного водоснабжения и водоотведения. Кроме того, отсутствовало бактерицидное оборудование, дезинфицирующие средства. Также не проводилась дезинфекция инвентаря и обеззараживание воздуха.

«Burgershot» приостановил свою работу на срок 90 суток для устранения всех нарушений.