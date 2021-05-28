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Общество28 мая 2021 17:14

В Тульской области закрыли точку быстропита за многочисленные нарушения

По постановлению прокурора приостановлена деятельность организации общественного питания в Щекино
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области закрыли точку быстропита за многочисленные нарушения

В Тульской области закрыли точку быстропита за многочисленные нарушения

Фото: соцсети

В ходе проверки, вопреки требованиям закона в «Burgershot», расположенном по ул. Лукашина города Щекино, не был представлен ассортимент изготавливаемой продукции, блюда готовились в отсутствие технологических карт, помещение не было оснащено моечным оборудованием для инвентаря и посуды, а также системами холодного водоснабжения и водоотведения. Кроме того, отсутствовало бактерицидное оборудование, дезинфицирующие средства. Также не проводилась дезинфекция инвентаря и обеззараживание воздуха.

«Burgershot» приостановил свою работу на срок 90 суток для устранения всех нарушений.