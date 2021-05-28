В Туле рельсы на ул. Ф. Энгельса стали разрушаться из-за температурных перепадов Фото: Алексей ФОКИН

В соцсетях туляки активно обсуждают «разрывы швов трамвайных путей», которые были зафиксированы на одной из центральных улиц. Рассматриваются различные версии — от сильного износа до первоначального брака при укладке. Не секрет, только в прошлом году на Ф. Энгельса проводился капитальный ремонт, завершившийся только по осени.

В той же ветке обсуждений появился и ответ от представителей городских властей, сообщивших, что «разрывы на стыках рельсов по трамвайным путям образовались в результате температурных перепадов, так как в течении года после введения в эксплуатацию нового трамвайного полотна по объективным технологическим причинам происходит усадка и уплотнение грунта основания путей. Данные проблемы с просадкой рельсов на стыках характерны для нового пути с рельсошпальной решеткой в основании и легко устранимы, выполняются по отработанной методике». Также говорится, что в ближайшее время предусмотрены работы по приведению в нормативное состояние нескольких стыков.