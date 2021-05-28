Директора центра реабилитации инвалидов в тульской области признали виновным в пожаре Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что директор некоммерческой организации «Достойный особый мир», которая расположена в деревне Верхнее Романово Заокского района, оказывал услуги по реабилитации инвалидов. Для этого он использовал два здание, которые были введены в эксплуатацию с рядом нарушений. Причем, из-за не соблюдения требований противопожарного законодательства на случившемся пожаре погиб один человек.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор суда в законную силу не вступил.