Директора центра реабилитации инвалидов в тульской области признали виновным в пожаре
Фото: Алексей ФОКИН
Установлено, что директор некоммерческой организации «Достойный особый мир», которая расположена в деревне Верхнее Романово Заокского района, оказывал услуги по реабилитации инвалидов. Для этого он использовал два здание, которые были введены в эксплуатацию с рядом нарушений. Причем, из-за не соблюдения требований противопожарного законодательства на случившемся пожаре погиб один человек.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Приговор суда в законную силу не вступил.