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Общество28 мая 2021 13:20

Пассажиров в одном из районов Тульской области перевозили на «лысых» шинах

Это выявила прокурорская проверка
Игорь КОПЫТОВ
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Пассажиров в одном из районов Тульской области перевозили на «лысых» шинах

Пассажиров в одном из районов Тульской области перевозили на «лысых» шинах

Фото: соцсети

Прокуратура Суворовского района провела проверку сразу трех транспортных кгомпаний - ООО «Автоколонна 1288», ООО «Междугородная транспортная компания» и ООО ТрансРегионГрупп». Выяснилось, что отдельные машины эксплуатировались с неисправной внешней световой сигнализацией и даже непригодными шинами.

По результатам проверок транспортные компании, осуществляющие перевозку пассажиров, устранили нарушения, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Еще двоим назначено наказание в виде штрафа в сумме 20 тысяч рублей.