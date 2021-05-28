Пассажиров в одном из районов Тульской области перевозили на «лысых» шинах Фото: соцсети

Прокуратура Суворовского района провела проверку сразу трех транспортных кгомпаний - ООО «Автоколонна 1288», ООО «Междугородная транспортная компания» и ООО ТрансРегионГрупп». Выяснилось, что отдельные машины эксплуатировались с неисправной внешней световой сигнализацией и даже непригодными шинами.

По результатам проверок транспортные компании, осуществляющие перевозку пассажиров, устранили нарушения, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Еще двоим назначено наказание в виде штрафа в сумме 20 тысяч рублей.