Предприниматель из тульской области скрыл более 5 миллионов рублей налогов Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, с ноября 2018 по февраль 2020 года в поселке Дубна 54-летний туляк, являвшийся в тот период директором частной фирмы, с целью сокрытия денежных средств организации, за счет которых должна быть взыскана недоимка по налогам и страховым взносам, производил расчеты с контрагентами без зачисления денежных средств на расчетный счет предприятия — передавая их наличностью. Таким образом, от налогообложения было укрыто более 5,1 миллионов рублей.

Однако, афера все равно раскрылась. Теперь следственным отделом по г. Щекино завершено расследование уголовного дела, которое передано в суд. Злоумышленник обвиняется по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ.

По ходатайству следователя на автомобиль обвиняемого наложен арест.