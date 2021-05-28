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Происшествия28 мая 2021 12:22

Ночное жесткое ДТП в Туле: одна из машин перевернулась

Есть пострадавший
Игорь КОПЫТОВ
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Ночное жесткое ДТП в Туле: одна из машин перевернулась

Ночное жесткое ДТП в Туле: одна из машин перевернулась

Фото: Алексей ФОКИН

Поздно вечером 27 мая в центре Тулы, на перекрестке улиц Карла Маркса и Пролетарской, произошло ДТП. Проезжую часть не поделили "Лада Калина" и "Шевроле". По предварительной информации, автоледи за рулем Chevrolet Aveo выехала на перекресток на запрещающий сигнал.

По имеющейся информации, отечественная легковушка перевернулась. Ее водитель получил различные травмы.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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