Ночное жесткое ДТП в Туле: одна из машин перевернулась Фото: Алексей ФОКИН

Поздно вечером 27 мая в центре Тулы, на перекрестке улиц Карла Маркса и Пролетарской, произошло ДТП. Проезжую часть не поделили "Лада Калина" и "Шевроле". По предварительной информации, автоледи за рулем Chevrolet Aveo выехала на перекресток на запрещающий сигнал.

По имеющейся информации, отечественная легковушка перевернулась. Ее водитель получил различные травмы.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.