Два миллиона таможенных платежей за ввезенный из-за границы автомобиль задолжал туляк Фото: Алексей ФОКИН

Житель Тульской области в июле 2020 года приобрел в Абхазии автомобиль представительского класса Toyota Crown Majesta 2004 года выпуска за 300 000 рублей. Для въезда в Россию он оформил документы на машину как на транспортное средство международной перевозки. При этом вывезти ее в РФ он должен был до 31 августа 2020 года. Но в установленные сроки не сделал этого.

Теперь сумма предварительно рассчитанных таможенных платежей, подлежащих уплате, в семь раз превышает стоимость машины – более 2,13 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ.