Разыскиваемый в Тульской области 7-летний мальчик, оказалось, утонул Фото: материалы пресс-служб

Утром 28 мая тело мальчика обнаружено в Любовском водохранилище. По предварительным данным, ребенок во время прогулки поскользнулся и упал в воду, не умея плавать.

Обстоятельства происшествия на месте устанавливают следователи. В рамках проверки будут исследованы условия жизни и воспитания ребенка, по результатам принято процессуальное решение.

Напомним, что накануне вечером в поселке Каменецкий Узловского района мама мальчика, вернувшись с работы около 21.30, не нашла его дома и обратились в полицию с заявлением. Предположительно, он поехал кататься на велосипеде. Правоохранители всю ночь разыскивали ребенка.